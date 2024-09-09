Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Eks Sekretaris Barantan Akui Statusnya Tersangka di Kasus X-Ray

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |20:52 WIB
Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Eks Sekretaris Barantan Akui Statusnya Tersangka di Kasus X-Ray
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan), Wisnu Haryana, Senin, 9 September 2024. 

Seusai pemeriksaan, ia mengaku diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Barantan pada Kementerian Pertanian. 

"(Diperiksa) sebagai tersangka," kata Wisnu usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2024). 

Wisnu menyebutkan, materi pemeriksaannya hari ini terkait pengadaan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isi pemeriksaannya. 

Terkait status tersangka, penasihat hukum yang mendampingi Wisnu juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kliennya diterima pada Agustus lalu. 

"Detailnya saya lupa persisnya, tapi bulan Agustus," ujar PH Wisnu. 

Terkait posisinya saat ini di Kementan, ia mengaku sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Barantan. 

"Sekarang PNS biasa di Badan Karantina Indonesia," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190756//kpk-QIDX_large.jpg
KPK OTT di Kalsel, 6 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190749//kpk-3OYr_large.jpg
Breaking News! KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190675//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-zWgl_large.jpg
OTT KPK di Banten dan Jakarta, 9 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190635//noel_ebenezer-XY2Q_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Noel Ebenezer ke Jaksa, Total Pemerasan Capai Rp201 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190583//kpk-WEVs_large.jpg
KPK Periksa Intensif Oknum Jaksa Banten yang Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190577//kpk-Zb8V_large.jpg
OTT di Banten, KPK Tangkap Lima Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement