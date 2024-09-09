Usai Jalani Pemeriksaan di KPK, Eks Sekretaris Barantan Akui Statusnya Tersangka di Kasus X-Ray

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan), Wisnu Haryana, Senin, 9 September 2024.

Seusai pemeriksaan, ia mengaku diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di Barantan pada Kementerian Pertanian.

"(Diperiksa) sebagai tersangka," kata Wisnu usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2024).

Wisnu menyebutkan, materi pemeriksaannya hari ini terkait pengadaan. Namun, ia enggan menjelaskan lebih detail terkait isi pemeriksaannya.

Terkait status tersangka, penasihat hukum yang mendampingi Wisnu juga membenarkan hal tersebut. Menurutnya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kliennya diterima pada Agustus lalu.

"Detailnya saya lupa persisnya, tapi bulan Agustus," ujar PH Wisnu.

Terkait posisinya saat ini di Kementan, ia mengaku sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Barantan.

"Sekarang PNS biasa di Badan Karantina Indonesia," ujarnya.