Ketua DPR: Keberhasilan Tim Merah Putih di Paralimpiade Jadi Kado Istimewa Haornas 2024

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa bangganya atas keberhasilan kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024 yang disebut menjadi kado pada momen peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) hari ini. Puan juga menyambut perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut yang dibuka malam nanti bertepatan dengan Haornas 2024.

"Alhamdullilah, kado istimewa di Hari Olahraga Nasional (Haornas) 2024 yang jatuh tepat hari ini. 14 medali dipersembahkan tim Merah Putih di Paralimpiade Paris 2024. Ini adalah rekor medali terbanyak yang diraih tim Indonesia sepanjang ikut serta dalam Paralimpiade,” ujar Puan, Senin (9/9/2024).

Puan menyatakan, banyaknya medali yang dibawa pulang atlet-atlet berprestasi Tanah Air merupakan kebangaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia juga menyebut, prestasi yang ditorehkan kontingen Indonesia di kompetisi atlet difabel dunia itu merupakan buah dari kerja keras dan gotong royong semua pihak, termasuk para pelatih dan tim official lainnya.

“Bukti bahwa kerja keras dan pengorbanan mampu mengalahkan segala tantangan yang ada di depan!” ungkap Puan.

Indonesia menduduki peringkat ke-50 di hasil akhir klasemen pada Paralimpiade Paris 2024 dengan berhasil membawa pulang medali satu emas, delapan perak dan lima perunggu. Medali emas tunggal Paralimpiade Paris 2024 dipersembahkan oleh cabang olahraga (cabor) badminton nomor ganda campuran, yakni Hikmat Ramdani/Leani Ratri Oktila.

Sementara, medali perak dipersembahkan oleh cabor Boccia nomor tunggal putra dan beregu campuran, atletik nomor 100 meter putra dan putri, badminton nomor tunggal putra, badminton nomor tunggal putri SL3 dan SL4, dan badminton nomor ganda campuran.

Medali perunggu berhasil diraih oleh cabor boccia nomor tunggal putra dan putri, badminton nomor tunggal putra, badminton tunggal putra SU4, dan badminton ganda campuran SH6. Puan kembali mengapresiasi perjuangan kontingen Indonesia di Paralimpiade Paris 2024.

"Sekali lagi terima kasih tim Paralimpiade. Indonesia Bangga!” ucapnya.

Menurut Puan, dunia olahraga Indonesia sedang merasakan buah kebahagiaan dengan pencapaian atlet di berbagai kancah Internasional, termasuk Olimpiade Paris 2024 beberapa waktu lalu. Di peringatan Haornas 2024, Puan juga mendorong pentingnya peningkatan kualitas keolahragaan Indonesia.

“Tentunya dukungan dari Negara untuk dunia olahraga kita harus semakin diperkuat. Termasuk dengan peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana bagi para atlet, serta pembinaan bibit-bibit unggul demi semakin majunya prestasi olahraga Indonesia,” sebut Puan.

Ketua DPR RI juga menyoroti pentingnya dukungan bagi kesejahteraan para atlet hingga pelatih yang banyak berjasa dalam peningkatan dunia olahraga nasional. Apalagi, kata Puan, hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

“Dan tentunya kemajuan olahraga Indonesia membutuhkan dukungan dari semua pihak. Baik Pemerintah yang dibantu DPR, lingkungan pendidikan, Pemda, stakeholder terkait dalam dunia olahraga, elemen masyarakat terkait, dan pastinya dari seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

Dengan tema ‘Ayo Berolahraga: Bersatu Kita Juara’, Haornas 2024 ingin mencerminkan komitmen untuk terus membina dan mengembangkan olahraga di berbagai kalangan masyarakat.

“Maka Haornas 2024 harus dijadikan sebagai momen refleksi bagi kita semua untuk mempekuat komitmen dan tekad dalam meningkatkan kualitas olahraga nasional,” sebut Puan.

“Haornas tahun ini juga bisa menjadi ajang perayaan buat seluruh rakyat Indonesia atas prestasi-prestasi gemilang para atlet kita di kancah internasional, termasuk di bidang sepakbola yang belakangan juga semakin membanggakan,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Bertepatan dengan Haornas 2024, Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara (Sumut) juga akan segera dimulai yang pembukaannya digelar malam nanti di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Puan pun menyambut sukacita pesta olahraga nasional yang akan digelar pada 9-20 September 2024 itu. PON XXI mempertandingkan 65 cabang olahraga yang melibatkan hampir 13.000 atlet, di mana beberapa cabang olahraga sudah dimulai lebih dulu sebelum pembukaan.

“PON merupakan ajang unjuk gigi bagi para atlet. Saya yakin, PON akan mencetak banyak atlet-atlet berprestasi yang nantinya akan menjadi wakil-wakil Indonesia di berbagai kejuaraan dunia,” sebut Puan.