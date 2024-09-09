Panglima TNI Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Renovasi Pembangunan Venue PON XXI di Aceh

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Presiden RI Joko Widodo meresmikan rehabilitasi, renovasi dan pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024, yang dipusatkan di Stadion H. Dimurthala, Kota Banda Aceh, Senin (09/09/2024).

Renovasi dan pembangunan venue-venue PON XXI telah selesai dilaksanakan di berbagai lokasi, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Tengah dengan total anggaran Rp 811 miliar dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan fasilitas olahraga guna mendukung kesuksesan PON XXI.

Turut mendampingi Presiden RI dalam peresmian tersebut di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Pj. Gubernur Aceh Safrisal ZA, dan Pj. Wali Kota Banda Aceh Ade Surya.

(Qur'anul Hidayat)