Viral! Gerombolan Bocil Berburu Telolet Basuri hingga ke Tengah Jalan Tol Jagorawi

DEPOK- Viral di media sosial video yang direkam pengemudi bus memperlihatkan sekelompok bocah diduga hendak berburu 'telolet basuri'. Gerombolan bocil tersebut masuk ke bagian tengah ruas Tol Jagorawi wilayah Harjamukti, Depok, Jawa Barat.

Terlihat dalam unggahan Instagram @infocibubur._ pada Senin (9/9/2024), sekelompok bocah berdiri di tengah pembatas medan jalan Tol Jagorawi sambil mengabadikan momen dengan handphone.

Pengendara bus pun sempat merekam dan memberikan teguran kepada sekelompok bocah yang membahayakan diri dan pengendara yang melintas.

"Jangan disitu, jangan disitu," ucap perekam sopir bus.

"Bang oleng, basuri bang," timpal salah satu bocah.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra mengatakan bahwa itu merupakan tugas bersama untuk menyadarkan pola pikir menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut bahwa perilaku itu membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan tol.

"Tugas seluruh elemen masyarakat untuk menyadarkan pola pikir warga menuju Indonesia Emas 2045, hal tersebut membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan tol," ucap Multazam.