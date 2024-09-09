Mobil Box Tabrak Truk Muatan di Ruas Tol Sedyatmo, Lalu Lintas Macet Parah!

JAKARTA- Peristiwa kecelakaan menimpa satu unit mobil box dan truk muatan di ruas tol Sedyatmo, Jakarta, Senin (9/9/2024). Kejadiannya terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

"07.30 Sebuah kendaraan Mobil Box menabrak truk muatan di ruas Tol Sedyatmo mengarah Jakarta,"dikutip dalam akun X @TMCPoldaMetro, Senin (9/9/2024).

Tampak mobil berwarna hitam itu terlihat penyok dan kecelakaan membuat arus lalu lintas terhambat sehingga menyebabkan kemacetan cukup panjang.

Namun demikian, kini kecelakaan lalu lintas itu telah ditangani oleh pihak kepolisian. "Saat ini sudah dalam penanganan petugas Polri,"tuturnya.

(Fahmi Firdaus )