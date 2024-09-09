Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Box Tabrak Truk Muatan di Ruas Tol Sedyatmo, Lalu Lintas Macet Parah!

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |10:03 WIB
Mobil Box Tabrak Truk Muatan di Ruas Tol Sedyatmo, Lalu Lintas Macet Parah!
Mobil Box Tabrak Truk Muatan di Ruas Tol Sedyatmo
A
A
A

JAKARTA- Peristiwa kecelakaan menimpa satu unit mobil box dan truk muatan di ruas tol Sedyatmo, Jakarta, Senin (9/9/2024). Kejadiannya terjadi sekitar pukul 07.30 WIB.

"07.30 Sebuah kendaraan Mobil Box menabrak truk muatan di ruas Tol Sedyatmo mengarah Jakarta,"dikutip dalam akun X @TMCPoldaMetro, Senin (9/9/2024).

Tampak mobil berwarna hitam itu terlihat penyok dan kecelakaan membuat arus lalu lintas terhambat sehingga menyebabkan kemacetan cukup panjang.

Namun demikian, kini kecelakaan lalu lintas itu telah ditangani oleh pihak kepolisian. "Saat ini sudah dalam penanganan petugas Polri,"tuturnya.

(Fahmi Firdaus )

      
