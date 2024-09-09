Geger Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri dalam Kamar Mandi Kontrakan di Sawangan Depok

DEPOK - Geger seorang pria berinisial RA (36) asal Jakarta Timur ditemukan tewas gantung diri di sebuah kamar mandi rumah kontrakan Jalan Abdul Wahab Gang Kandang RT 1/8, Kedaung, Sawangan, Depok pada Minggu, 8 September 2024, malam. Polisi melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut.

"Sudah ditangani oleh unit Reskrim," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2024).

Fauzan menjelaskan kronologis berawal dari tetangga sekaligus saksi curiga saat korban tidak keluar rumah kontrakan. Kemudian saat dilihat di dalam kamar mandi dalam keadaan terkunci, terlihat kaki korban.

"Kemudian pintu di dobrak oleh kedua saksi dan mendapati korban tergantung di kaso kamar mandi dengan menggunakan tali tambang warna oranye dan sudah dalam keadaan terduduk," ucapnya.

Lebih lanjut, belum dapat diketahui motif pria itu nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri.

(Puteranegara Batubara)