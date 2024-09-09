Jelang Konser Bruno Mars 3 Hari di JIS, Begini Rekayasa Lalin yang Disiapkan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) menjelang konser musik Bruno Mars di Jakarta Internasional Stadium, Jakarta Utara selama tiga hari yakni 11, 13, dan 14 September 2024 mendatang.

"Sehubungan dengan Konser Musik Bruno Mars yang akan dilaksanakan pada 11, 13, dan 14 September 2024 di Jakarta International Stadium, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Rekayasa Lalu Lintas di sekitar kawasan tersebut," tulis dalam laman Instagram @dishubdkijakarta dikutip, Senin (9/9/2024).

Dishub DKI Jakarta juga akan menyiapkan sejumlah layanan angkutan umum yang melintas di lokasi tersebut. "Untuk menjadi pilihan bagi para penonton atau masyarakat yang akan datang maupun meninggalkan lokasi," ucapnya.

Lebih lanjut, Dishub mengimbau kepada para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan peraturan lalu lintas yang ditetapkan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, petunjuk petugas di lapangan serta mengutamakan keselamatan di jalan.

Berikut rekayasa lalin bersifat situasional sekitar JIS;