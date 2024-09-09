Giat Mimbar Bebas Mahasiswa Unpam Dibubarkan Paksa, Sejumlah Orang Terluka dan Pingsan

TANGSEL - Mimbar bebas yang dilakukan sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) dibubarkan paksa di halaman Kampus Universitas Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 September 2024 sore, di mana sekelompok mahasiswa dari organisasi ekstra kampus tengah menggelar mimbar bebas menyambut mahasiswa baru.

Mimbar bebas itu langsung dibubarkan paksa oleh kelompok mahasiswa lain yang merupakan organisasi intra kampus. Akibatnya jatuh korban di mana ada 1 mahasiswi jatuh pingsan, dan 3 lainnya terluka.

"Jadi kita ini lagi mimbar bebas aja, kegiatan untuk menyambut mahasiswa baru. Itu berbentuk orasi. Waktu lagi orasi, tiba-tiba dari temen-temen himpunan mahasiswa itu segerombolan langsung nyamperin ke barisan kita, langsung dibubarin," kata MAH, korban sekaligus pelaksana dari mimbar bebas tersebut, Senin (9/9/2024).

"Langsung bicara kasar, woi bubar, bubar lo, mereka ada sekitar 30 orang lebih. Ada pemukuLan, ada juga temen saya mahasiswi dijambak. Ada 3 orang yang luka," imbuhnya.