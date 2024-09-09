Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Giat Mimbar Bebas Mahasiswa Unpam Dibubarkan Paksa, Sejumlah Orang Terluka dan Pingsan

Hambali , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |14:23 WIB
Giat Mimbar Bebas Mahasiswa Unpam Dibubarkan Paksa, Sejumlah Orang Terluka dan Pingsan
Pembubaran paksa giat mimbar mahasiswa UNPAM (foto: dok medsos)
A
A
A

TANGSEL - Mimbar bebas yang dilakukan sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) dibubarkan paksa di halaman Kampus Universitas Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 September 2024 sore, di mana sekelompok mahasiswa dari organisasi ekstra kampus tengah menggelar mimbar bebas menyambut mahasiswa baru.

Mimbar bebas itu langsung dibubarkan paksa oleh kelompok mahasiswa lain yang merupakan organisasi intra kampus. Akibatnya jatuh korban di mana ada 1 mahasiswi jatuh pingsan, dan 3 lainnya terluka.

"Jadi kita ini lagi mimbar bebas aja, kegiatan untuk menyambut mahasiswa baru. Itu berbentuk orasi. Waktu lagi orasi, tiba-tiba dari temen-temen himpunan mahasiswa itu segerombolan langsung nyamperin ke barisan kita, langsung dibubarin," kata MAH, korban sekaligus pelaksana dari mimbar bebas tersebut, Senin (9/9/2024).

"Langsung bicara kasar, woi bubar, bubar lo, mereka ada sekitar 30 orang lebih. Ada pemukuLan, ada juga temen saya mahasiswi dijambak. Ada 3 orang yang luka," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement