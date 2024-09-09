Ada Kualifikasi Piala Dunia 2026, Ring Road dan Trek Atletik GBK Ditutup

JAKARTA - Pemerintah mengumumkan bahwa Ringroad dan Trek Atletik Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Selatan akan ditutup untuk umum.

Selama dua hari mulai hari ini Senin hingga besok Selasa (9-10 September 2024) ditutup karena adanya kegiatan kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia antara Indonesia vs Australia.

"Dalam rangka kegiatan Kualifikasi Piala Dunia 2026) Zona Asia, Ringroad dan Trek Atletik Stadion Utama GSK akan ditutup untuk umum pada Senin-Selasa, 9-10 September 2024," dikutip dalam akun instagramnya @love_gbk, Senin (9/9/2024).

Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk dapat menyesuaikan aktivitasnya. Meski begitu, masyarakat masih dapat beraktivitas di luar Ringroad SUGBK.

"Tetap bisa aktivitas di luar Ringroad SUGBK Jangam lupa naik transportasi umum ke GBK aja yuk," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)