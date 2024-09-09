Sopir Mengantuk, Truk Terjun dari Jalan Tol Cibitung-Cilincing Bekasi

BEKASI - Truk kontainer terjun dari ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing, dekat dengan dengan Exit Tol Telaga Asih, Kabupaten Bekasi pada Senin (9/9/2024) pagi. Peristiwa diduga lantaran sopir yang mengantuk.

Dalam video yang beredar, truk itu terperosok ke sebuah tanah kosong yang berada di bawah jalan tol. Truk terlihat ringsek dan kaca-kacanya juga terlihat pecah.

"Peristiwa terjadi sekira pukul 09.30 WIB, truk dari arah Cibitung ke arah Cilincing mendekati Exit Gerbang Telaga Asih," kata Kainduk Tol Jakarta-Cikampek, Kompol Deny Yuda Hermawan saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2024).

Kecelakaan itu diduga disebabkan oleh lalainya pengendara sopir. Saat mengendarai kendaraannya, sopir itu mengantuk.

"Pengakuan driver mengantuk ketika di lokasi," sambung Deny.