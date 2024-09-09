Pengancam Anggota Bhabinkamtibmas Pakai Golok di Pulogadung Jadi Tersangka

JAKARTA - Danovan Sembiring Meliala (43), resmi menjadi tersangka usai menyerang anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Agus Supriyatna, di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur.

"Yang bersangkutan telah tersangka," ujar Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Adapun pelaku jadi tersangka kasus penyerangan ke polisi. Danovan mengacungkan golok ke Aiptu Agus.

Polisi menyatakan tersangka mengkonsumsi psikotropika, polisi belum mengungkap apakah pelaku bakal jadi tersangka kasus narkoba juga atau tidak. Meski tersangka, pelaku dibantarkan karena kejiwannya tengah diperiksa.

"Tapi dibantarkan," kata dia.