Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengancam Anggota Bhabinkamtibmas Pakai Golok di Pulogadung Jadi Tersangka

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |15:23 WIB
Pengancam Anggota Bhabinkamtibmas Pakai Golok di Pulogadung Jadi Tersangka
Pria bersajam diamankan di Pulogadung (foto; dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Danovan Sembiring Meliala (43), resmi menjadi tersangka usai menyerang anggota Bhabinkamtibmas Aiptu Agus Supriyatna, di Jalan Kayu Putih, Pulogadung, Jakarta Timur.

"Yang bersangkutan telah tersangka," ujar Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Senin (9/9/2024). 

Adapun pelaku jadi tersangka kasus penyerangan ke polisi. Danovan mengacungkan golok ke Aiptu Agus. 

Polisi menyatakan tersangka mengkonsumsi psikotropika, polisi belum mengungkap apakah pelaku bakal jadi tersangka kasus narkoba juga atau tidak. Meski tersangka, pelaku dibantarkan karena kejiwannya tengah diperiksa.

"Tapi dibantarkan," kata dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190454//viral-beAN_large.jpg
Viral! Video Objek Putih Melayang di Langit Aceh Tamiang Usai Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/25/3190274//rachel-JLDW_large.jpg
Liburan Rachel Vennya ke Milan, Italia, Bikin Netizen Salfok: Naik First Class hingga Minum Wine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/611/3190107//niena-QfUN_large.jpeg
Potret Cantik Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Dilamar di Depan Kakbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/612/3189880//viral-jciu_large.jpg
Viral! Jule Diduga Selingkuh Lagi, Netizen: Kacau Sih Makan Temen Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189706//viral-VDnE_large.jpg
Viral! Suami Selingkuhi Istri yang Sedang Hamil, Alasannya Mengaku Bosan dan Capek dengan Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/612/3189597//viral-J4jw_large.jpg
Kisah Haru Anak Yatim Lulus Seleksi TNI AD Setelah Gagal 5 Kali, Telepon Ibunya Sambil Menangis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement