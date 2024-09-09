Kronologi Truk Kontainer Terjun dari Tol Cibitung, Tabrak Pembatas Jalan Lalu Nyungsep

JAKARTA - Sebuah truk kontainer mengalami insiden kecelakaan tunggal terjatuh dari Tol Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Senin, 9 September 2024. Truk alami kecelakaan dengan menabrak pembatas hingga tenjun ke bawah.

Dalam video yang beredar disenutkan, sebuah truk kontainer terjun dari Tol Cikarang Barat ke Kebun warga di Kampung Cibitung, Kecamatan Cibitung atau tepatnya di dekat kawasan Gobel tepatnya samping PT Sandang bekas lapangan kawasan Gobel tidak jauh dari Kantor Pajak Cibitung.

Kepala Polsek (Kapolsek) Cikarang Barat, Kompol Gurnald Patiran membenarkan peristiwa jatuhnya truk kontainer tersebut. Truk tersebut jatuh masuk ke wilayah Telaga Asih.

"Iya jatuh nyungseb masuknya ke wilayah Telaga Asih. Iya jebol, itu truk gede banget," kata Gurnald.