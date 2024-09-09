Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Ngaku Belum Tahu Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Tim Pemenangannya 

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:37 WIB
Suswono Ngaku Belum Tahu Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Tim Pemenangannya 
Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni dikabarkan batal menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon Pilkada Jakarta Ridwan Kamil (RK)-Suswono. Terkait hal itu, pasangan Rido mengaku belum mengetahuinya secara pasti. 

"Saya kan dari pagi, dari habis subuh ini jalan terus. Saya belum tahu persis (batal atau tidak) ya," kataSuswono di Jakarta Timur, Senin (9/9/2024).

Dia menegaskan partai politik pendukungnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pasti akan berembuk untuk menentukan siapa sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Karena itu, jika Sahroni batal jadi ketua tim, pastinya akan ada pembahasan lebih lanjut. 

"Tapi prinsipnya, semua itu dimusyawarahkan, Kalau memang benar (batal)," sambungnya.

Di sisi lain, Suswono mengaku pada Minggu (8/9) dirinya sempat mendengar kabar dari pemberitaan media kalau Sahroni akan ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan. Diapun menyambut baik kabar tersebut.

"Karena kemarin saya mendengar dari berita. Pak Sahroni katanya jadi ketua timnya. Buat saya luar biasa ya," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement