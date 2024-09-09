Suswono Ngaku Belum Tahu Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Tim Pemenangannya

JAKARTA - Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni dikabarkan batal menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon Pilkada Jakarta Ridwan Kamil (RK)-Suswono. Terkait hal itu, pasangan Rido mengaku belum mengetahuinya secara pasti.

"Saya kan dari pagi, dari habis subuh ini jalan terus. Saya belum tahu persis (batal atau tidak) ya," kataSuswono di Jakarta Timur, Senin (9/9/2024).

Dia menegaskan partai politik pendukungnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus pasti akan berembuk untuk menentukan siapa sosok yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Karena itu, jika Sahroni batal jadi ketua tim, pastinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Tapi prinsipnya, semua itu dimusyawarahkan, Kalau memang benar (batal)," sambungnya.

Di sisi lain, Suswono mengaku pada Minggu (8/9) dirinya sempat mendengar kabar dari pemberitaan media kalau Sahroni akan ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan. Diapun menyambut baik kabar tersebut.

"Karena kemarin saya mendengar dari berita. Pak Sahroni katanya jadi ketua timnya. Buat saya luar biasa ya," tuturnya.