Truk Kontainer Terjun dari Tol ke Kebun Warga, Sopir Luka Ringan

Truk terjun dari jalan tol ke kebun warga (Foto : Istimewa)

BEKASI - Truk kontainer terjun dari atas jalan Tol Cibitung-Cilincing, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, hingga terpelosok ke kebun milik warga. Diduga, sopir mengantuk sehingga hilang kendali.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Km. 78+800, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada Senin (9/9/2024) sekira pukul 10.00 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan sopir mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Lufti Nandang Yuniar mengatakan, mulanya kendaraan truck Kontainer dengan nomor polisi B 9003 TEH yang dikemudikan oleh S melaju dari arah Selatan menuju arah Utara berada di lajur kiri, setibanya di TKP jalan menikung.

"Diduga pengemudi mengantuk kemudian hilang kendali ke sebelah kiri hingga membentur pembatas jalan dan jatuh dari ketinggian 20 meter, sehingga kendaraan terjun di area kebun pisang milik warga," katanya dari keterangannya saat di konfirmasi.

Lufti menyebut akibat dari kecelakaan itu S mengalami luka ringan dan dibawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi.

"Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)