Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Terjun dari Tol ke Kebun Warga, Sopir Luka Ringan

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:44 WIB
Truk Kontainer Terjun dari Tol ke Kebun Warga, Sopir Luka Ringan
Truk terjun dari jalan tol ke kebun warga (Foto : Istimewa)
A
A
A

BEKASI - Truk kontainer terjun dari atas jalan Tol Cibitung-Cilincing, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, hingga terpelosok ke kebun milik warga. Diduga, sopir mengantuk sehingga hilang kendali.

Peristiwa itu terjadi di Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Km. 78+800, Telaga Asih, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, pada Senin (9/9/2024) sekira pukul 10.00 WIB. Kecelakaan itu mengakibatkan sopir mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi Iptu Lufti Nandang Yuniar mengatakan, mulanya kendaraan truck Kontainer dengan nomor polisi B 9003 TEH yang dikemudikan oleh S melaju dari arah Selatan menuju arah Utara berada di lajur kiri, setibanya di TKP jalan menikung.

"Diduga pengemudi mengantuk kemudian hilang kendali ke sebelah kiri hingga membentur pembatas jalan dan jatuh dari ketinggian 20 meter, sehingga kendaraan terjun di area kebun pisang milik warga," katanya dari keterangannya saat di konfirmasi.

Lufti menyebut akibat dari kecelakaan itu S mengalami luka ringan dan dibawa ke RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi.

"Kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan pemeriksaan penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Metro Bekasi," ujarnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/470/3190158//jalan_tol-no97_large.jpg
Proyek Infrastruktur Pemerintah Pakai Produk Dalam Negeri demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189875//diskon_tarif_jalan_tol-Rn8z_large.jpg
4 Fakta Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189433//kapolres_metro_jakarta_utara_kombes_erick_frendriz-qIdx_large.jpg
Sopir Mobil MBG Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Resmi Jadi Tersangka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3189000//tol-kMXT_large.jpg
Diskon Tarif dan Daftar Tol Fungsional Selama Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967//diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745//jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement