Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono, Sahroni: Ada Tugas Lain dari Partai

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni batal menjadi Ketua Tim Pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilgub Jakarta 2024. Sahroni mengaku telah mendapat penugasan lain dari Ketum Partai NasDem Surya Paloh.

Hal itu sekaligus merespons Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut Sahroni telah ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan RIDO.

"Ya dari partai ada penugasan lain, masih urus seputar Pilkada juga, tapi untuk membantu kader internal NasDem. Prinsipnya apa pun tugas dan perintah yang diberikan ketua umum, saya ikuti," ujar Sahroni dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Kendati demikian, Sahroni mengatakan, sosok penggantinya sebagai ketua timses RIDO akan diumumkan oleh koalisi KIM Plus. Ia juga menyebut, bahwa NasDem tetap solid bersama KIM Plus, serta dirinya telah mendapat penugasan yang lain.

“Soal siapa yang akan mengemban posisi Ketua Timses RK-Suswono nanti, itu sepenuhnya menjadi kewenangan elite di KIM Plus. Tapi yang jelas, NasDem akan tetap solid dengan koalisi sekarang. Tidak ada yang berubah,” tambah Sahroni.