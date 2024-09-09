Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heru Budi Bagikan Sembako ke Korban Kebakaran Manggarai 

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |16:48 WIB
Heru Budi Bagikan Sembako ke Korban Kebakaran Manggarai 
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi rumah susun (rusun) Pasar Rumput pada hari ini, Senin (9/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Ia menyalurkan ratusan paket sembako ke korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan. 

"Ini ada asosiasi APBI, beliau telah menyumbang sejumlah 450 paket bagi warga yang lalu terkena korban kebakaran," kata Heru. 

Diketahui, rusun Pasar Rumput merupakan tempat relokasi korban kebakaran di Manggarai beberapa waktu lalu. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pasar Jaya, Walikota Jakarta Selatan yang telah mefasilitasi sementara waktu di Rusun Pasar Rumput," ujarnya. 

Diketahui, kebakaran yang melanda kawasan Manggarai pada Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 02.30 WIB lalu telah menimbulkan tantangan besar bagi banyak keluarga. 

Laporan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat dua RW yang terdampak, yakni RW 06 berjumlah 15 RT dan RW 12 berjumlah 6 RT. Sedikitnya 1.172 KK terdampak bencana tersebut.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067947/kebakaran-V1su_large.jpg
Kebakaran Landa Tambora, 1 Orang Meninggal dan 2 Kritis Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067737/kebakaran-pl5z_large.jpg
Rumah di Duren Sawit Jaktim Terbakar, 12 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067560/kebakaran-ZnLj_large.jpg
Breaking News! Gudang Oli di Tangerang Terbakar Hebat, Terdengar Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067522/kebakaran-oxeS_large.jpg
Pabrik Lilin di Bekasi Kebakaran, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067404/kapal_terbakar_di_jakut-kWN5_large.png
Kapal Terbakar di Muara Baru Jakarta Utara, Asap Tebal Membumbung Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/338/3065900/kebakaran-2kze_large.jpg
Kesaksian Keluarga: Kematian Tragis 3 Balita Terkunci di Rumah saat Kebakaran Pulogadung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement