Heru Budi Bagikan Sembako ke Korban Kebakaran Manggarai

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono mengunjungi rumah susun (rusun) Pasar Rumput pada hari ini, Senin (9/9/2024). Dalam kesempatan tersebut, Ia menyalurkan ratusan paket sembako ke korban kebakaran Manggarai, Jakarta Selatan.

"Ini ada asosiasi APBI, beliau telah menyumbang sejumlah 450 paket bagi warga yang lalu terkena korban kebakaran," kata Heru.

Diketahui, rusun Pasar Rumput merupakan tempat relokasi korban kebakaran di Manggarai beberapa waktu lalu.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pasar Jaya, Walikota Jakarta Selatan yang telah mefasilitasi sementara waktu di Rusun Pasar Rumput," ujarnya.

Diketahui, kebakaran yang melanda kawasan Manggarai pada Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 02.30 WIB lalu telah menimbulkan tantangan besar bagi banyak keluarga.

Laporan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa dalam peristiwa tersebut terdapat dua RW yang terdampak, yakni RW 06 berjumlah 15 RT dan RW 12 berjumlah 6 RT. Sedikitnya 1.172 KK terdampak bencana tersebut.

(Puteranegara Batubara)