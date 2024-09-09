Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono: Ada Tugas Lain

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |17:11 WIB
Ahmad Sahroni Batal Jadi Ketua Timses RK-Suswono: Ada Tugas Lain
Ahmad Sahroni batal jadi ketua Timses RK dan Suswono (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Politikus NasDem Ahmad Sahroni batal menjadi Ketua Tim Pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono pada Pilgub Jakarta 2024. 

Ahmad Sahroni yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, dirinya mendapat penugasan lain dari partainya.

"Ya dari partai ada penugasan lain, masih urus seputar Pilkada juga, tapi untuk membantu kader internal NasDem. Prinsipnya apa pun tugas dan perintah yang diberikan Ketua Umum, saya ikuti," kata Sahroni kepada wartawan (9/9/2024).

Lebih lanjut, Sahroni mengatakan bahwa sosok penggantinya sebagai ketua tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, akan diumumkan oleh koalisi KIM Plus. 

"Soal siapa yang akan mengemban posisi Ketua Timses RK-Suswono nanti, itu sepenuhnya menjadi kewenangan elite di koalisi KIM Plus. Tapi yang jelas, NasDem akan tetap solid dengan koalisi sekarang. Tidak ada yang berubah," kata Sahroni.

"Ya namanya politik, dinamis, biasa saja. Yang terpenting semua bekerja dan berperan maksimal dalam memenangkan pasangan yang diusung partai dan koalisi," sambungnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
