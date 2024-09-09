Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Diguyur Hujan Deras, Pohon Tumbang di Jagakarsa Jaksel 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |18:39 WIB
Usai Diguyur Hujan Deras, Pohon Tumbang di Jagakarsa Jaksel 
`Ilustrasi Pohon Tumbang. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan terdapat satu pohon tumbang imbas hujan disertai angin kencang di Jalan Aselih, RT 10 RW 01, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Senin (9/9/2024) sore.

"Hujan disertai angin kencang, satu pohon tumbang," kata Yohan.

Yohan memastikan evakuasi pohon tumbang sudah selesai ditangani. Ia menyebut tak ada korban dalam peristiwa pohon tumbang.

"Selesai ditangani oleh Damkar, TRC BPBD, Dishub, PPSU, Distamhut, PJU, Satpol PP, PLN, Personel Polsek dan Personel Koramil. Korban dan pengungsi nihil," ungkapnya.

Seperti diketahui, pada hari ini, sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Bahkan, guyuran itu disertai dengan angin yang cukup kencang. 

(Puteranegara Batubara)

      
Telusuri berita news lainnya
