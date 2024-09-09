2 Ruas Jalan di Cilandak Jaksel Terendam Banjir Usai Diguyur Hujan Deras

JAKARTA - Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan melaporkan sebanyak dua ruas jalan di Cilandak, Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya pada Senin (9/9/2024).

"BPBD mencatat genangan saat ini terjadi di 2 Ruas Jalan Tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Yohan.

Adapun data wilayah terdampak yakni, Jalan NIS, Kelurahan Cilandak Timur dengan ketinggian: 25 cm. Lalu, di Jalan Puri Mutiara V, Kelurahan Cilandak Barat dengan ketinggian: 15 cm.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

"Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ucapnya.

Lebih lanjut, BPBD DKI mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

(Puteranegara Batubara)