INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Maut di Jakpus, Polisi Tetapkan 2 Pelajar SMK yang Bacok Korbannya hingga Tewas sebagai Tersangka 

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:11 WIB
Tawuran Maut di Jakpus, Polisi Tetapkan 2 Pelajar SMK yang Bacok Korbannya hingga Tewas sebagai Tersangka 
Ilustrasi Pembunuhan. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Polisi menetapkan dua orang pelajar SMK sebagai tersangka atas meninggalnya pelajar berinisial MF (17) akibat tawuran maut yang terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2024). Mereka diduga membacok korbannya hingga tewas.  

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, aksi tawuran maut itu terjadi di Jl Pangeran Jayakarta, Kelurahan Mangga Besar Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu, 8 September 2024, dini hari.

"Motif tawuran ini diduga dipicu oleh saling tantang melalui pesan di media sosial. Dari pembicaraan itu, mereka bersepakat untuk saling bertemu. Kelompok pelaku mendatangi lokasi tawuran lalu mereka pun terlibat bentrok dengan kelompok korban. Saat itu  kelompok korban menyerang dengan menggunakan bambu," kata Ade, Senin (9/9/2024). 

Dari tawuran yang menelan korban jiwa itu, polisi menangkap dua orang pelaku yakni FA (17) dan FAK (17). Mereka merupakan saudara kembar yang masih  berstatus sebagai pelajar sebuah SMK yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Kapolsek Sawah Besar, Komisaris Dhanar Dhono Vernandhie, mengatakan keduanya diduga telah membacok korban sehingga menimbulkan luka parah di bagian muka dan wajah korban.

Meskipun aksi tawuran berlangsung singkat, korban sudah mengalami luka parah akibat serangan senjata tajam. Korban berinisial MF, mengalami luka terbuka pada kepala, wajah, dan tubuh akibat senjata tajam. MF yang masih berstatus sebagai pelajar SMK tewas di lokasi kejadian.

"Tawuran ini tidak berlangsung lama karena langsung kami bubarkan. Namun, sudah terjadi aksi saling melukai di antara kedua belah pihak," kata Dhanar.

Sebelumnya, peristiwa nahas itu terjadi di Jalan Mangga Besar XIII. Saat berusaha berlari menghindari serangan lawannya, korban terjatuh karena tersandung bambu yang dibawanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
