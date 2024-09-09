2 Minibus dan Pikap Terlibat Kecelakaan Beruntun di Flyover Akses UI Depok

DEPOK - Dua unit mobil SUV dan satu mobil bak terlibat kecelakaan beruntun di Flyover Akses Universitas Indonesia (UI), Pondok Cina, Beji, Depok pada Senin (9/9/2024) sore.

Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra mengatakan bahwa kasus kecelakaan beruntun sudah ditangani dan korban dievakuasi.

"Sudah ditangani unit Laka Polres. Kami fokus evakuasi dan antisipasi arus lalin sore yang padat," kata Multazam saat dikonfirmasi.

Multazam mengatakan masih menyelidiki penyebab kecelakaan lalu lintas itu. Ia akan memeriksa korban dan pengemudi yang terlibat.

"Masih diselidiki. Korban dan pengemudi akan kami periksa dan ambil keterangan dikantor. 3 mobil terlibat. Pemotor jatuh sendiri tidak ada benturan dengan rangkaian," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)