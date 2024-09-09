Polisi Periksa 4 Saksi Tindaklanjuti Aksi Koboi Sopir Pajero Pamer Senpi

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial X atau Twitter memperlihatkan adanya perselisihan antara dua pengendara mobil. Nampak dari video seorang pria yang disebut mengendarai mobil Pajero hitam mengeluarkan benda yang diduga senjata api.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihak kepolisian sudah turun tangan menindaklanjuti hal tersebut. “Dari Polsek Kramat Jati sudah melakukan olah TKP di-backup juga oleh Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman,” ujar Ade Ary kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Ade Ary menuturkan, sebanyak 4 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk dilakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut, di antaranya sekuriti, pengamen dan petugas parkir di sekitar lokasi.

“Saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peristiwa sesungguhnya seperti apa, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan jangan lah menunjukkan benda-benda yang tidak perlu ya, yang bisa merugikan yang membuat rasa takut,” ucap Ade Ary.

“Benda ini juga nanti akan didalami, ini siapa orangnya, apakah benda yang dipamerkan ini juga betul senjata api atau tidak, ini masih dilakukan pendalaman,” tandasnya.