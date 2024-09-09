Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 4 Saksi Tindaklanjuti Aksi Koboi Sopir Pajero Pamer Senpi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:33 WIB
Polisi Periksa 4 Saksi Tindaklanjuti Aksi Koboi Sopir Pajero Pamer Senpi
Viral aksi koboi jalanan pengemudi Pajero (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video viral di media sosial X atau Twitter memperlihatkan adanya perselisihan antara dua pengendara mobil. Nampak dari video seorang pria yang disebut mengendarai mobil Pajero hitam mengeluarkan benda yang diduga senjata api.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan pihak kepolisian sudah turun tangan menindaklanjuti hal tersebut. “Dari Polsek Kramat Jati sudah melakukan olah TKP di-backup juga oleh Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman,” ujar Ade Ary kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Ade Ary menuturkan, sebanyak 4 orang sudah dimintai keterangan sebagai saksi untuk dilakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut, di antaranya sekuriti, pengamen dan petugas parkir di sekitar lokasi.

“Saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengetahui peristiwa sesungguhnya seperti apa, apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan jangan lah menunjukkan benda-benda yang tidak perlu ya, yang bisa merugikan yang membuat rasa takut,” ucap Ade Ary.

“Benda ini juga nanti akan didalami, ini siapa orangnya, apakah benda yang dipamerkan ini juga betul senjata api atau tidak, ini masih dilakukan pendalaman,” tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3185015/polda_metro_jaya-5tWX_large.jpg
Perdagangan Pakaian Bekas Impor Ilegal Terbongkar, Polisi Sita 439 Bal Senilai Rp4 M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180287/reonald-GrsY_large.jpg
Polda Metro Tetapkan Bos Mecimapro Promotor TWICE sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176817/bjorka-zLxn_large.jpg
Polda Metro Jaya Masih Melacak dan Belum Bisa Memastikan Keaslian Bjorka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175667/delpedro-FKAH_large.jpg
Polda Metro Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Delpedro dkk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172803/polda-7xpQ_large.jpg
Polda Metro Gagalkan Peredaran 24,6 Kg Sabu Jaringan Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169805/polda_metro_jaya-debC_large.jpg
Polda Metro Buka Posko Pengaduan Orang Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement