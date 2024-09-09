Buntut Kasus Penculikan Siswi, Sekolah di Tangsel Bakal Dipasang CCTV

TANGSEL - Pemasangan Close Circuid Television (CCTV) bakal diperluas pada setiap sekolah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu menyusul adanya beberapa kasus penculikan disertai pencabulan terhadap siswi SDN belakangan ini.

Satu dari 2 kasus penculikan disertai pencabulan itu dialami, D (9), siswi SDN di wilayah Jombang, Ciputat pada akhir Agustus 2024. Korban dijemput pria mengendarai sepeda motor sepulangnya sekolah.

Dari pengakuan D, dia dibawa berputar lalu dimasukkan ke sebuah Ruko. Begitu berada di sana, gadis cilik itu sudah tak mengetahui apa yang terjadi. Diduga korban dibius dan ketika terbangun dalam keadaan telanjang.

Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sendiri telah menggelar pertemuan guna menindaklanjuti kejadian serupa, termasuk mengkaji perluasan pemasangan CCTV hingga mengarah ke bagian luar sekolah.

"Sudah dari dulu udah direncanakan, udah disiapkan kalau CCTV, cuman bertahap karena sekolahnya (jumlah) banyak mungkin nanti ditambah titik-titiknya. Jadi tidak hanya di dalam, tapi di luar juga untuk memantau ketika anak datang dan pulang sekolah," terang Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, Senin (9/9/2024).