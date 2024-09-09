Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Kasus Penculikan Siswi, Sekolah di Tangsel Bakal Dipasang CCTV

Hambali , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:44 WIB
Buntut Kasus Penculikan Siswi, Sekolah di Tangsel Bakal Dipasang CCTV
Illustrasi Penculikan (foto: freepik)
A
A
A

TANGSEL - Pemasangan Close Circuid Television (CCTV) bakal diperluas pada setiap sekolah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu menyusul adanya beberapa kasus penculikan disertai pencabulan terhadap siswi SDN belakangan ini.

Satu dari 2 kasus penculikan disertai pencabulan itu dialami, D (9), siswi SDN di wilayah Jombang, Ciputat pada akhir Agustus 2024. Korban dijemput pria mengendarai sepeda motor sepulangnya sekolah.

Dari pengakuan D, dia dibawa berputar lalu dimasukkan ke sebuah Ruko. Begitu berada di sana, gadis cilik itu sudah tak mengetahui apa yang terjadi. Diduga korban dibius dan ketika terbangun dalam keadaan telanjang.

Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) sendiri telah menggelar pertemuan guna menindaklanjuti kejadian serupa, termasuk mengkaji perluasan pemasangan CCTV hingga mengarah ke bagian luar sekolah.

"Sudah dari dulu udah direncanakan, udah disiapkan kalau CCTV, cuman bertahap karena sekolahnya (jumlah) banyak mungkin nanti ditambah titik-titiknya. Jadi tidak hanya di dalam, tapi di luar juga untuk memantau ketika anak datang dan pulang sekolah," terang Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, Senin (9/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173029//anak_hilang-Lmki_large.jpg
Heboh! Bocah Hilang 13 Hari Diduga Diculik Badut di Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170793//2_prajurit_kopassus_ditahan_di_rutan_maximum_security-hqdP_large.png
Terlibat Kasus Penculikan Kacab Bank BUMN, 2 Prajurit Kopassus Ditahan di Rutan Maximum Security
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170361//wira-ESZM_large.jpg
Polisi: Tidak Ada Karyawan Terlibat dalam Penculikan dan Pembunuhan Kacab Bank BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170352//tersangka_penculik_dan_pembunuh_kacab_bank_bumn-QJP8_large.jpg
Prajurit TNI Terlibat Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN, Korban Disiksa Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170347//dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_wira_satya_triputra-7kYo_large.jpg
Mengapa Pelaku Penculikan Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165888//rohmat_sukur-2Tw3_large.jpg
Terkuak! Penangkapan Otak di Balik 'Tim Pantau' Pembunuhan Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement