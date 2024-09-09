Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat Begal Pensiunan TNI di Bekasi, Kawanan Bandit Ditangkap

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |19:50 WIB
Nekat Begal Pensiunan TNI di Bekasi, Kawanan Bandit Ditangkap
Illustrasi Penangkapan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap dua orang sindikat pembegal sepeda motor dengan kekerasan pada seorang pensiunan TNI, dan karyawan swasta di daerah Bekasi. Pelaku mengancam para korban dengan celutit hingga terjatuh dan mengambil motor. 

"Korbannya satu seorang karyawan swasta, yang satu laki-laki pensiunan TNI ini berhasil diungkap oleh Subdit Resmob ini sindikat spesialis jadi dua orang sudah ditangkap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, Senin (9/9/2024). 

Dalam melakukan aksinya sindikiat menggunakan dua kendaraan bermotor kemudian membawa senjata tajam berupa celurit. Pembegalan pertama dialami oleh pensiunan TNI, Gatot (60) dibegal saat melintas di Jalan Mandor Demong, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Senin (19/8/2024), sekitar pukul 02.50 WIB.

Sementara pembegalan kedua dilakukan pada Rabu 21 Agustus 2024 jam 02.30 WIB saat meluntas di Jalan Cendrawasih Limo Desa Cibarusa Jaya, Cibarusa Bekasi. 

"Sekitar kota madya Bekasi dan Kabupaten Bekasi kemudian lima hari kemudian setelah terjadi ini berhasil ditangkap dua tersangka pertama tersangka WW dan tersangka SRA," jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183745//viral-ITKl_large.jpg
Honda Jazz Terbakar di Tol JORR, Pengemudi Melarikan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183710//viral-CW1G_large.jpg
Begal Bersenpi Rampas Motor Karyawan di Bekasi, Videonya Viral di Medsos
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement