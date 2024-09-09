Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RK-Suswono Komitmen Lanjutkan Program Anies Baswedan di Jakarta 

Riana Rizkia , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:23 WIB
RK-Suswono Komitmen Lanjutkan Program Anies Baswedan di Jakarta 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil dan Cawagub Suswono (foto: Okezone)
JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono berkomitmen untuk melanjutkan program mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Juru bicara (jubir) RK-Suswono, Mulya Amri mengatakan, salah satu ide yang digagas Anies Baswedan saat memimpin Jakarta, dan akan dilanjutkan RK-Suswono adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat.

"Sebetulnya gagasan soal kolaborasi, pemberdayaan masyarakat demokrasi, itu merupakan ide yang banyak diangkat oleh Pak Anies akan dilajutkan secara serius oleh pak Ridwan Kamil. Memang perlu waktu ya," kata pria yang akrab disapa Muli kepada wartawan, Senin (9/9/2024).

Selain itu, Muli menyebut pihaknya juga akan melakukan komunikasi politik dengan Anies Baswedan dan para pendukungnya. Muli memastikan, RK-Suswono siap mendengarkan aspirasi yang akan disampaikan Anies Baswedan dan para pendukungnya.

"Pendekatan dengan Pak Anies sedang dilakukan, jadi memang memerlukan waktu dan kita harapkan bisa lebih masif," katanya.

"Kami dari pihak RIDO (Ridwan-Suswono) juga sedang mengontak yang sebelumnya mendukung Pak Anies untuk berdiskusi bagaimana kita menjadikan Jakarta lebih bagus lagi, dan meneruskan gagasan-gagasan Pak Anies," sambungnya.

(Awaludin)

      
