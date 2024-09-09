Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono-Rano Karno Bertemu Jusuf Kalla, Bahas Apa?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:25 WIB
Pramono-Rano Karno Bertemu Jusuf Kalla, Bahas Apa?
Pramono menyambangi kediaman JK. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung menyambangi kediaman Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024) malam.

Promono yang mengenakan kemeja putih dibalut jaket bewarna abu-abu tiba di kediaman JK sekitar pukul 20.25 WIB. Pramono pun langsung disambut JK yang telah menunggu di lobi rumahnya.

"Assalamualaikum," ucap Pramono melempar salam kepada JK. JK pun langsung menyambut Pramono dengan salam. Pramono mencium tangan JK sambil tersenyum. JK pun langsung mempersilakan Pramono untuk masuk ke dalam rumahnya.

Tak berselang lama, bakal calon Wakil Gubernur DKJ Rano Karno juga sambangi kediaman JK. pria yang akrab disapa Bang Doel ini tiba di kediaman JK sekitar pukul 20.35 WIB. Dengan mengenakan batik bewarna cokelat, Bang Doel langsung memasuki kediaman JK. Pertemuan pun berlangsung tertutup.

Sebelumnya, Pramono mengatakan ingin meminta wejangan ke Wapres ke-10 dan ke-12 RI, JK. "Saya minta waktu ke Pak JK untuk berkomunikasi dan tentunya minta masukan, saran di Pilkada Jakarta ini," kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Pramono mengatakan pertemuan ini sebagai bentuk rangkaian silaturahmi dengan tokoh bangsa. Sekretaris Kabinet itu tak menjawab lugas saat dikonfirmasi soal pertemuan itu dalam rangka meminta dukungan JK.

"Pokoknya minta masukan saran arahan karena beliau kan sebagai tokoh bangsa," ujar Pramono.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
