HOME NEWS MEGAPOLITAN

Peduli Nasib Driver Ojol, Relawan Gibran Gelar Cukur Gratis hingga Bagikan Sembako  

Fauzan Heru Syahputra , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |21:34 WIB
Peduli Nasib Driver Ojol, Relawan Gibran Gelar Cukur Gratis hingga Bagikan Sembako  
Relawan Gibran Gelar Cukur Gratis hingga Bagikan Sembako  
A
A
A

JAKARTA–Relawan Mas Gibran menggelar aksi sosial di tiga wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Kegiatan ini dimulai dengan pembagian sembako serta layanan cukur rambut gratis khusus untuk para pengemudi ojek online yang menjadi salah satu kelompok masyarakat terdampak perubahan ekonomi.

Koordinator Relawan Mas Gibran, Marjuki mengatakan, kegiatan tersebut dimulai sejak pagi hari dengan semangat kebersamaan yang terpancar dari para relawan dan pengemudi ojek online yang hadir. Di Jakarta Selatan, relawan berkumpul di salah satu titik strategis dekat pusat perkantoran.

"Kegiatan ini adalah bentuk solidaritas dan apresiasi kami kepada para ojek online yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mobilitas masyarakat," ujar Marjuki, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, pembagian sembako yang berisi bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan mie instan menjadi salah satu sorotan utama.

“Bagi mereka (driver ojol), bantuan ini sangat berarti di tengah tingginya harga kebutuhan pokok,”ujar Marzuki.

Marjuki menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan dalam membantu sesama yang membutuhkan.

"Kami berharap bisa terus melakukan kegiatan positif ini, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota lain. Ini adalah tanggung jawab sosial yang harus kita jalankan bersama," tutupnya.

Sementara, para driver ojek online yang mendapat sembako tampak sumringah karena dapat membantu keluarga mereka di rumah.

"Alhamdulillah, terima kasih untuk sembakonya. Ini sangat membantu saya dan keluarga," ujar Rahmat, salah satu driver ojol yang hadir di lokasi Jakarta Timur.

 

