Bus TransJakarta Tabrak Pemotor hingga Masuk ke Kolong di Simpang ITC Cempaka Mas

JAKARTA - Pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan dengan bus TransJakarta di Simpang ITC, Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024) malam.

Berdasarkan unggahan akun instagram @jakut.info, terlihat kecelakaan tersebut membuat antrean kendaraan bermotor yang cukup panjang.

Nampak, para pengendara roda dua juga menghentikan laju kendaraan mereka untuk sekedar melihat kecelakaan tersebut. Pasalnya, banyak pemotor yang tersangkut di kolong bus.

"Kecelakaan melibat transjakarta dan pemotor di Simpang ITC, Cempaka Mas, Jakpus pada Senin Malam 09 September 2024," tulis akun instagram @jakut.info.