Bertemu Pramono, JK: Beliau Tak Meledak Kayak Ahok, Dia Pekerja Keras Saya Jamin

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menerima silaturahmi bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung-Rano Karno di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024) malam.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit, JK memberi wejangan dan saran kepada Pramono-Rano bila memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

"Tentu, saya akan menyerahkan beberapa hal kalau misal diberikan untuk pemimpin Jakarta kelak, yakni menyelesaikan masalah pokok Jakarta, seperti kemacetan, kebanjiran dan daerah kumuh lainnya bisa dikerjakan," tutur JK usai pertemuan.

JK pun optimis, pasangan yang diusung PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta 2024 ini bisa menuntaskan masalah Jakarta. Apalagi, kata JK, Pramono rekan kerjanya sejak lama.

"Pak Pram ini teman lama yang kita kerja sama di pemerintahan selama 20 tahun," tutur JK.