Kapal Tongkang Terbakar di Muara Baru, 3 Mobil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kapal tongkang untuk mengangkut ikan terbakar di Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin 9 November 2024 pukul 20.09 WIB. Berdasarkan informasi yang diterima, sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) telah dikerahkan untuk memadamkan si jago merah yang melalap kapal angkut kargo itu.

"Objek terbakar, kapal tongkang, jenis kapalnya kapal ikan. Pengerahan (mobil damkar sebanyak) 3 Uni, (dan) pengerahan personil 15 orang," " tulis keterangan command center Pemadam Jakarta, Senin (9/9/2024 malam.

Adapun proses pemadaman dilakukan dengan cara menarik kapal tongkang ke pinggir, kemudian dilanjut dengan pemadaman oleh pihak damkar.

Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, termasuk apakah ada korban jiwa atau tidak. Namun, hingga saat ini, proses pemadaman masih dilakukan, dan masuk ke tahap pendinginan.

"Sementara dalam proses pendinginan," katanya.

"(Personel) tiba di lokasi kejadian sekira pukul 20.20 WIB, kemudian awal pemadaman dilakukan pada 20.21 WIB, dan dilokalisir pada 20.30 WIB. Lalu proses pendinginan pada 22.00 WIB, pemadaman (belum selesai)," sambungnya.

(Qur'anul Hidayat)