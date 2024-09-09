Mimbar Bebas Mahasiswa Unpam Dibubarkan Paksa Pakai Kekerasan, Ini Kata Rektorat

TANGSEL - Aksi kekerasan terjadi saat sejumlah mahasiswa menggelar mimbar bebas di lingkungan kampus Universitas Pamulang (Unpam). Sejumlah orang terluka serta seorang mahasiswi jatuh pingsan akibat kejadian itu.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 7 September 2024 sore. Mahasiswa yang menggelar mimbar bebas penyambutan bagi mahasiswa baru tiba-tiba dibubarkan secara paksa oleh kelompok himpunan mahasiswa.

Pihak kampus Unpam sendiri irit bicara atas kekerasan ini. Rektorat mengklaim telah berkomunikasi dengan kedua kelompok. Belum ada keterangan resmi yang disampaikan, meskipun kasus tersebut telah dilaporkan ke polisi.

"Terkait (itu), kami sedang menggali info dari kedua belah pihak," terang Wakil Rektor (Warek) III Unpam, M Wildan saat dihubungi Okezone, Senin (9/9/2024).

Pembubaran mimbar bebas itu sempat diabadikan melalui rekaman video handphone. Data yang dihimpun menyebut 3 mahasiswa terluka, seorang mahasiswi pingsan, serta 1 mahasiswi lainnya mengalami tindak kekerasan.