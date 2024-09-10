Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramono Jadikan Jusuf Kalla Role Model Pemimpin: Memutuskan demi Kepentingan Masyarakat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |02:36 WIB
Pramono Jadikan Jusuf Kalla Role Model Pemimpin: Memutuskan demi Kepentingan Masyarakat
Pramono menyambangi kediaman JK. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung-Rano Karno melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024) malam. Pramono mengaku bertanya ke JK mengenai sikap kepemimpinan.

"Hari ini kami berdua banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal terutama keberaniaan untuk memutuskan suatu yang memang harus diputuskan," kata Pramono Anung usai bertemu JK, Senin.

Menteri Sekretaris Kabinet itu pun mengaku mempunyai cara yang serupa dengan Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa dirinya akan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.

"Saya dan Bang Doel (sapaan beken Rano Karno) berjanji, saya mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah memutuskan sesuatu, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan," tegas Pramono.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu kemudian menyinggung peran penting Jusuf Kalla untuk Jakarta. Hal itu berkaitan dengan masalah banjir ke arah Bandara Soekarno-Hatta.

Jusuf Kalla, kata Pramono, dengan keputusannya mampu mengatasi masalah itu. Oleh karenanya, menurut dia sikap itu perlu dipelajari.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190757//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-XEol_large.jpg
Diminta Megawati Sumbang Rp2 Miliar Untuk Korban Bencana Sumatera, Ini Respons Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190733//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-VPMk_large.jpg
Pramono Klaim 3.500 Gedung di Jakarta Diperiksa, 10 Bangunan Disanksi SP1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190731//megawati_galang_donasi_untuk_korban_bencana_sumatera-z8f7_large.jpg
Donasi Korban Bencana Sumatera, Megawati Perintahkan Pramono Sumbang Rp2 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190544//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-tqSk_large.jpg
Pramono Ingatkan Pejabat DKI Waspadai Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190542//pramono_lantik_11_pejabat_dki_jakarta-1uA8_large.jpg
Pramono Lantik 11 Pejabat DKI Jakarta, Salah Satunya Wali Kota Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189822//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-YHVU_large.jpg
Pramono Tunggu Proses Kepolisian Rampung soal Bantuan Pedagang Kios Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement