Pramono Jadikan Jusuf Kalla Role Model Pemimpin: Memutuskan demi Kepentingan Masyarakat

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Pramono Anung-Rano Karno melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin (9/9/2024) malam. Pramono mengaku bertanya ke JK mengenai sikap kepemimpinan.

"Hari ini kami berdua banyak bertanya kepada Pak JK tentang berbagai hal terutama keberaniaan untuk memutuskan suatu yang memang harus diputuskan," kata Pramono Anung usai bertemu JK, Senin.

Menteri Sekretaris Kabinet itu pun mengaku mempunyai cara yang serupa dengan Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa dirinya akan mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.

"Saya dan Bang Doel (sapaan beken Rano Karno) berjanji, saya mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah memutuskan sesuatu, bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan," tegas Pramono.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu kemudian menyinggung peran penting Jusuf Kalla untuk Jakarta. Hal itu berkaitan dengan masalah banjir ke arah Bandara Soekarno-Hatta.

Jusuf Kalla, kata Pramono, dengan keputusannya mampu mengatasi masalah itu. Oleh karenanya, menurut dia sikap itu perlu dipelajari.