HOME NEWS NASIONAL

Mulai Hari Ini, Jokowi Akan Berkantor di IKN hingga Purnatugas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |05:50 WIB
Mulai Hari Ini, Jokowi Akan Berkantor di IKN hingga Purnatugas
Presiden Jokowi (Foto: Dok/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai hari ini, Selasa (10/9/2024). Ia akan berkantor selama 40 hari hingga 19 Oktober 2024.

Pada 20 Oktober, diketahui Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya dan akan digantikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober), kemungkinan dari 10 (September) sampai 19 (Oktober) dan ada beberapa di sela-sela itu kegiatan rapat dan lain-lain, termasuk mungkin kunker dari IKN ke kota lainnya," ujar Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono 

Selama berkantor di IKN, kata Heru Budi, Jokowi akan melakukan kegiatan seperti biasanya. Termasuk, kegiatan rapat kabinet. 

"Ya beliau kerja di sana sambil mengundang yang terkait untuk rapat," kata Heru.

Heru Budi pun memastikan bahwa fasilitas untuk Presiden Jokowi selama berdinas di IKN sudah cukup lengkap. Kendati, proses pembangunan di IKN masih terus berjalan.

"Untuk Bapak Presiden (fasilitas) sudah cukup lengkap, kan hunian ASN juga sudah jadi. Tidak ada kendala," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
