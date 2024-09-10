Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Terikat Tanpa Busana

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |06:23 WIB
5 Fakta Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Terikat Tanpa Busana
Nia Kurnia Sari, gadis penjual gorengan ditemukan tewas (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kematian tragis dialami Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling setelah dilaporkan hilang pada 6 September 2024. Jasadnya ditemukan terkubur di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Hilang 6 September

Korban dilaporkan hilang sejak 6 September 2024 setelah berjualan gorengan Korong Pasa Surau. Saat itu, warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18.00 WIB. 

2. Jilbab dan Gorengan Berserakan

Keluarga korban yang dirundung kegelisahan melakukan pencarian, karena hingga pukul 20.00 WIB, Nia belum juga pulang. Keluarga pun melakukan pencarian hingga menemukan jilbab dan jualan korban berserakan.

3. Jasadnya Ditemukan Terkubur dengan Kondisi Tanpa Busana dan Terikat 

Merasa ada yang janggal dengan hilangnya Nia, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kehilangan Nia pada polisi. Tim SAR pun menemukan korban sudah tertimbun tanah pada Minggu 8 September 2024 dengan kondisi mengenaskan, yakni tangan terikat dan tanpa busana. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069123/ilustrasi-AD4p_large.jpg
Penemuan Tulang Belulang Manusia di Tol BSD Gegerkan Warga 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068284/mayat-pAsm_large.jpg
Cari Keadilan, Satu Keluarga Remaja Tewas di Kali Bekasi Bakal Tempuh Jalur Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/338/3068198/mayat-LQ5b_large.jpg
7 Remaja Tewas di Kali Bekasi, Jika Polisi Terbukti Bersalah Bakal Disikat Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066079/mayat-t9R4_large.jpg
7 Jasad Pria Bergelimpangan di Kali Bekasi Pelaku Tawuran yang Diduga Dikepung Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/338/3066061/mayat-G6kg_large.jpg
Breaking News! Tujuh Jasad dengan Kondisi Mengenaskan Ditemukan Bergelimpangan di Kali Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/519/3065264/mayat-fzbn_large.jpeg
2 Mahasiswi Terjun ke Jurang di Bromo, 1 Tewas Mengenaskan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement