5 Fakta Gadis Cantik Penjual Gorengan Ditemukan Terkubur di Pariaman, Tangan Terikat Tanpa Busana

JAKARTA - Kematian tragis dialami Nia Kurnia Sari (18), gadis penjual gorengan keliling setelah dilaporkan hilang pada 6 September 2024. Jasadnya ditemukan terkubur di kawasan Guguk, Kecamatan Dua Kali Sebelas Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Hilang 6 September

Korban dilaporkan hilang sejak 6 September 2024 setelah berjualan gorengan Korong Pasa Surau. Saat itu, warga sekitar terakhir melihat keberadaannya sekira pukul 18.00 WIB.

2. Jilbab dan Gorengan Berserakan

Keluarga korban yang dirundung kegelisahan melakukan pencarian, karena hingga pukul 20.00 WIB, Nia belum juga pulang. Keluarga pun melakukan pencarian hingga menemukan jilbab dan jualan korban berserakan.

3. Jasadnya Ditemukan Terkubur dengan Kondisi Tanpa Busana dan Terikat

Merasa ada yang janggal dengan hilangnya Nia, pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kehilangan Nia pada polisi. Tim SAR pun menemukan korban sudah tertimbun tanah pada Minggu 8 September 2024 dengan kondisi mengenaskan, yakni tangan terikat dan tanpa busana.