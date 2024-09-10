Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,6 di Kepulauan Talaud Akibat Deformasi Kerak Bumi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |06:55 WIB
Gempa M5,6 di Kepulauan Talaud Akibat Deformasi Kerak Bumi
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa berkekuatan M5,6 Guncang Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Gempa terjadi pada Selasa 10 September 2024 pukul 04.01.33 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi memiliki parameter update dengan magnitudo M5,3. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,34° LU ; 126,77° BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Beo Utara, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada kedalaman 70 km. 

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas deformasi kerak bumi," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust-fault). 

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Beo Utara dan Essang Selatan, Kepulauan Talaud dengan skala intensitas II-III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu). 

Daryono memastikan hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami.

 

Halaman:
1 2
      
