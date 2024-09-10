Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

SBY: Negara Kacau jika Ada Lebih dari Satu Matahari

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |10:40 WIB
SBY: Negara Kacau jika Ada Lebih dari Satu Matahari
Susilo Bambany Yudhoyono (SBY) (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyinggung soal matahari kembar jika ada di sebuah negara atau partai politik. Menurutnya, hal itu bisa mengacaukan sebuah negara.

Dia bersyukur hingga kini Partai Demokrat masih dikepalai oleh satu orang, yakni ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, menurutnya sebuah entitas selayaknya hanya memiliki satu pemimpin.

"Akan kacau dalam sebuah negara dalam sebuah bingkai termasuk di partai politik kalau mataharinya banyak," ujar SBY dalam tayangan YouTube Partai Demokrat, dikutip Selasa (10/9/2024).

"Bisa dibayangkan makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada dua ada tiga bagaimana," katanya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengungkap rasa gembira ketika 23 tahun yang lalu sempat menggagas dan mendirikan partai ini, hingga masih berdiri tegak sampai sekarang. Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui.

