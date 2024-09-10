Jokowi Pamit ke Warga: Mohon Maaf Apabila Ada Kebijakan yang Kurang Berkenan di Hati

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan salam perpisahannya kepada warga dan pedagang di Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jokowi yang tiba di pasar sekitar pukul 08.50 WIB, disambut dengan riuhnya tepuk tangan dari masyarakat.

Setibanya di lokasi, Jokowi langsung berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting seperti bawang merah, cabai, dan bahan pokok lainnya.

Di tengah-tengah kunjungannya itu, Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon yang belakangan ini selalu menemani interaksinya dengan rakyat di berbagai daerah.

Dengan suara yang akrab di telinga masyarakat, Presiden mengucapkan salam kepada warga dan pedagang pasar. “Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi,” sapa Jokowi memulai sambutan.

Presiden kemudian melaporkan kondisi pasar yang ia tinjau. Menurut Presiden harga sejumlah komoditas cukup baik, mulai dari bawang merah, bawang putih, hingga cabai merah.

"Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini sebuah patut kita syukuri bersama,” lanjut Jokowi.