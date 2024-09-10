Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pamit ke Warga: Mohon Maaf Apabila Ada Kebijakan yang Kurang Berkenan di Hati

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |11:43 WIB
Jokowi Pamit ke Warga: Mohon Maaf Apabila Ada Kebijakan yang Kurang Berkenan di Hati
Jokowi Pamit ke Warga/Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan salam perpisahannya kepada warga dan pedagang di Pasar Delimas Raya, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Jokowi yang tiba di pasar sekitar pukul 08.50 WIB, disambut dengan riuhnya tepuk tangan dari masyarakat.

Setibanya di lokasi, Jokowi langsung berkeliling meninjau harga sejumlah komoditas penting seperti bawang merah, cabai, dan bahan pokok lainnya.

Di tengah-tengah kunjungannya itu, Jokowi berhenti sejenak dan mengeluarkan megafon yang belakangan ini selalu menemani interaksinya dengan rakyat di berbagai daerah.

Dengan suara yang akrab di telinga masyarakat, Presiden mengucapkan salam kepada warga dan pedagang pasar.  “Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi,” sapa Jokowi memulai sambutan.

Presiden kemudian melaporkan kondisi pasar yang ia tinjau. Menurut Presiden harga sejumlah komoditas cukup baik, mulai dari bawang merah, bawang putih, hingga cabai merah.

"Jadi memang produksinya sekarang ini semakin baik, semakin banyak sehingga harganya menjadi turun. Ini sebuah patut kita syukuri bersama,” lanjut Jokowi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/337/3069084/presiden_jokowi-t46l_large.jpg
MotoGP Hadirkan 3 Ribu Kru Asal NTB, Jokowi: Itu yang Saya Senang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068572/kepala_staf_angkatan_laut_muhammad_ali-78CY_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana, KSAL: Beliau Banyak Bantu TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068542/presiden_jokowi_terima_brevet_kehormatan_hiu_kencana-H0lh_large.jpg
Apa Itu Bravet Hiu Kencana yang Diterima Jokowi dari TNI AL?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068379/presiden_jokowi-hNCv_large.jpg
Jokowi Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/519/3067814/jokowi-pfLm_large.jpg
Kepuasan Masyarakat Jatim terhadap Kinerja Jokowi Tembus 87,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/337/3066743/jokowi-wo1K_large.jpeg
Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Tinggi Jelang Purnatugas, Apa Faktornya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement