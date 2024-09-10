Gempa M5,2 Guncang Alor NTT, Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 5,2 mengguncang Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 10 September 2024, pukul 12.11 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 54 km Barat Daya Alor NTT, pada koordinat 8.72 Lintang Selatan – 124.31 Bujur Timur.

"Gempa Mag:5.2, 10-Sep-2024 12:11:06 WIB, Lok:8.72 LS, 124.31 BT (54 km Barat Daya Alor-NTT). Kedalaman:100 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Arief Setyadi )