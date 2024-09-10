Belum Bisa Dipulangkan, WNI Tewas Dibunuh Suami di Albania Masih Proses Penyelidikan

JAKARTA - Seorang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Tirana, Albania bernama Indah Lilis Sartika Saragih dilaporkan meninggal dunia. Indah diduga dibunuh sang suami.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Sofia menerima informasi pada tanggal 20 Agustus 2024 lalu.

"KBRI Sofia menerima informasi bahwa seorang WNI atas nama Indah Lilis Sartika Saragih meninggal dunia di Tirana, Albania," kata Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, Selasa (10/9/2024).

KBRI Sofia pun telah berkomunikasi dengan pihak keluarga di Medan. Adapun jenazah Indah Lilis Sartika Saragih belum dapat dipulangkan karena masih dalam proses penyelidikan kepolisian.

"Jenazah belum dapat dipulangkan karena masih dalam proses penyelidikan kepolisian Albania," ucapnya.