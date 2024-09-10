Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Bertemu Prabowo Bahas Kabinet, Puan: Masih Jauh!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |13:10 WIB
Megawati Bertemu Prabowo Bahas Kabinet, Puan: Masih Jauh!
Puan Maharani/Okezone
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tak yakin bila pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto membahas struktur kabinet. Kabar pertemuan keduanya beredar di lingkungan awak media dalam waktu dekat ini.

Hal itu diungkapkan Puan saat disinggung perihal kans pertemuan Megawati-Prabowo membahas struktur kabinet pemerintahan ke depan.

"Masih terlalu jauh (bahas kabinet)," ujar Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, Puan mengaku, dirinya kerap berkomunikasi dengan Prabowo. Ia berkata kerap menjalin komunikasi dengan Prabowo bila bertemu di sebuah forum.

"Dan komunikasi sudah kita lakukan. Kan saya juga sering ketemu Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi," ucap Puan.

Namun terlepas dari itu, Puan memberi sinyal pertemuan antaran Megawati dengan Prabowo akan terjadi. Ketua DPR RI ini pun menilai, akan banyak pembahasan bila kedua tokoh negara itu bertemu.

"Ya banyak lah. Kalau sudah bertemu pasti pembahasannya banyak kan," ungkap Puan Maharani.

Saat disinggung PDI Perjuangan bakal berkoalisi ke Pemerintahan, Puan tak menjawab. Baginya, silaturahmi penting dilakukan tokoh negara.

"Silaturahmi penting, akan ada pertemuan, insya Allah iya. Bahwa akan ada pembicaraan ke situ, kita tunggu saja," tutup Puan.

 

