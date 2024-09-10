BMKG Sebut Jakarta Dekat Sumber Gempa Zona Megathrust Selat Sunda, Potensi Kekuatan M8,7

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan Jakarta merupakan daerah yang berada dekat sumber gempa zona megathrust di Selat Sunda, dengan potensi kekuatan Magnitudo (M) 8,7.

“Kalau kita berbicara terkait Jakarta ya, jadi Jakarta itu dekat dengan jika dikaitkan dengan gempa megathrust, Jakarta ini dekat dengan sumber megathrust yang ada di Selat Sunda,” ujar Penanggung Jawab Tim Diseminasi Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Septa Anggraini dalam dialog Kesiapsiagaan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Ancaman Gempa Bumi Megathrust, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Septa mengungkapkan dari skenario para pakar bahwa gempa megathrust di Selat Sunda bisa berpotensi dengan kekuatan M8,7.

“Megathrust itu apa sih? Megathrust di Selat Sunda ini adalah, megathrust itu adalah zona gempa, zona di mana jadi seharusnya di sana di segmen Selat Sunda, megathrust Selat Sunda ini, ini ada akumulasi energi 8,7,” katanya.

Lebih lanjut, Septa mengatakan bahwa gempa terakhir di zona megathrust Selat Sunda tercatat terjadi pada tahun 1757 lalu. “Nah terakhir gempa ini terjadi 1757, nah catatan kita itu ini menjadi tantangan ya, menjadi tantangan, kita itu baru punya catatan gempa di megathrust ini 1757, selama 200 tahun yang lalu.”

Septa pun membandingkan Indonesia dengan Jepang, dia mengatakan bahwa Jepang telah memiliki catatan sejarah gempa hingga 1.000 tahun yang lalu. Sementara, Indonesia baru memiliki catatan gempa sekitar 200 tahun lalu.

“Jadi sebelum sebelum itu kita belum punya catatan sejarahnya. Jadi kita belum bisa melihat perilaku gempa ini seperti Jepang. Jepang itu bahkan 1000 tahun yang lalu, sekitar di tahun 600 itu sudah ada catatan gempanya. Nah terakhir di Selat Sunda ini terjadi gempa pada tahun 1757 dengan kekuatan 7,5,” katanya.