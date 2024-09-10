Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tok! Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Wantimpres Disahkan di Rapat Paripurna

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:20 WIB
Tok! Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Wantimpres Disahkan di Rapat Paripurna
Baleg DPR Sepakat Bawa RUU Wantimpres Disahkan di Rapat Paripurna/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sepakat membawa RUU Nomor 19 tahun 2006 tentang Wantimpres untuk disahkan dalam rapat paripurna (rapur). Kesepakatan tersebut diambil saat raker Baleg DPR RI bersama Menkumham Supratman Andi Agtas dan MenpanRB Azwar Anas, Selasa (10/9/2024).

Kesembilan fraksi yang ada di DPR RI telah menyatakan setuju. Sikap itu, dilontarkan para perwakilan framai usai menyampaikan pandangan mini fraksi terhadap RUU Wantimpres.

"Setelah kita bersama-sama mendengarkan pendapat dan pandangan seluruh fraksi dan dari 9 fraksi menyatakan setuju," kata Ketua Baleg DPR RI Wihadi Wiyanto dalam rapat.

Kemudian, Wihadi pun meminta persetujuan para peserta rapat untuk membawa RUU Wantimpres ini ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil pembahasan RUU Wantimpres dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan?" tanya Wihadi.

"Setuju," jawab peserta baleg DPR.

Dalam rapat tersebut, terdapat kesepakatan antara Panja RUU Wantimpres dengan Pemerintah saat membahas DIM RUU Wantimpres. Pertama, nomenklatur tak jadi diubah Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Hal itu dilandasi lantaran mayoritas perwakilan fraksi anggota Panja menyatakan usulan agar Dewan Pertimbangan Presiden ditambahkan namanya dengan diksi "Republik Indonesia." Dengan demikian, nomenklatur yang disepakati yakni Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI).

Selain itu, Panja RUU Wantimpres juga menyepakati agar jabatan 'Ketua' dapat dijabat secara bergantian atau digilir. Kesepakatan itu diambil saat membahas DIM 23 ayat 2.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186615//dpr_godok_ruu_penyadapan-54X8_large.jpg
DPR Godok RUU Penyadapan, Baleg Siapkan Aturan Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174288//pkb-u1eK_large.jpg
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Iman Syukri Raih Gelar Doktor Desa dari UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169259//habib-zqsA_large.jpg
Habib Muchsin Usul BPIP Tak Diisi Orang Pesanan dan Politisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/337/3114659//wakil_ketua_baleg_dpr_ri_ahmad_doli_kurnia-Uenb_large.jpg
Baleg DPR Ungkap Kampus Jadi Penerima Manfaat Hasil Kelola Tambang di RUU Minerba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/337/3111436//ilustrasi-DBFY_large.JPG
Baleg Tegaskan DPR Tak Punya Hak Copot Pejabat Negara, Hanya Berikan Rekomendasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/337/3092239//ruu_perampasan_aset-0KOT_large.JPG
Baleg DPR Tunda Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement