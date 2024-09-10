Ditanya Soal Akun Fufufafa, Gibran: Lha Embuh

SOLO – Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai akun Kaskus 'Fufufafa' yang menghebohkan media sosial (medsos). Akun tersebut sebelumnya dianggap sering memberikan komentar negatif kepada Prabowo Subianto.

“Lha embuh takono sing duwe akun, kok aku? (lha nggak tahu silakan tanya yang punya akun, kok aku?),” kata Gibran kepada wartawan saat blusukan ke Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Selasa (10/9/2024).

Sebelumnya, akun Fufufafa sering memberikan komentar negatif kepada Prabowo Subianto pada periode 2014-2019. Saat itu, Prabowo Subianto menjadi rival Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sedangkan kini, Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024 dan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Keberadaan Akun Fufufafa kini kembali mengemuka dan menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Sejumlah netizen menduga, akun tersebut milik Gibran Rakabuming Raka.

(Khafid Mardiyansyah)