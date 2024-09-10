Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ingatkan Potensi Gempa Intra-Slab Kekuatan M7,8 di Selat Sunda Mengancam Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |18:45 WIB
BMKG Ingatkan Potensi Gempa Intra-Slab Kekuatan M7,8 di Selat Sunda Mengancam Jakarta
Gempa Bumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, bahwa gempa-gempa yang patut diwaspadai tidak hanya berada pada zona megathrust. Dari skenario BMKG, gempa Intra-Slab Selat Sunda dengan kekuatan Magnitudo (M) 7,8 juga berpotensi ancaman bagi Jakarta.

Penanggung Jawab Tim Diseminasi Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Septa Anggraini menjelaskan, gempa Intra-Slab merupakan gempa yang bersumber di lempeng Samudra bagian paling dalam, bukan berada di zona megathrust.

“Nah, gempa Intra-Slab Selat Sunda. Gempa Intra-Slab ini, gempa yang bersumber di Samudra, di lempeng Samudra bagian dalam bukan yang berada di zona megathrust. Kalau zona megathrust kan kontaknya ya, di bidang kontak pertemuan antara dua lempeng. Kalau gempa Intra-Slab itu dia lebih dalam lagi, lebih dalam tapi zonanya itu berada di lempeng Samudra yang menunjam bagian dalam,” jelas Septa dalam dialog Kesiapsiagaan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Ancaman Gempa Bumi Megathrust, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803//gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758//hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190626//gempa_guncang_gunungkidul-N9TV_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550//hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341//hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement