BMKG Ingatkan Potensi Gempa Intra-Slab Kekuatan M7,8 di Selat Sunda Mengancam Jakarta

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan, bahwa gempa-gempa yang patut diwaspadai tidak hanya berada pada zona megathrust. Dari skenario BMKG, gempa Intra-Slab Selat Sunda dengan kekuatan Magnitudo (M) 7,8 juga berpotensi ancaman bagi Jakarta.

Penanggung Jawab Tim Diseminasi Mitigasi Gempabumi dan Tsunami Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Septa Anggraini menjelaskan, gempa Intra-Slab merupakan gempa yang bersumber di lempeng Samudra bagian paling dalam, bukan berada di zona megathrust.

“Nah, gempa Intra-Slab Selat Sunda. Gempa Intra-Slab ini, gempa yang bersumber di Samudra, di lempeng Samudra bagian dalam bukan yang berada di zona megathrust. Kalau zona megathrust kan kontaknya ya, di bidang kontak pertemuan antara dua lempeng. Kalau gempa Intra-Slab itu dia lebih dalam lagi, lebih dalam tapi zonanya itu berada di lempeng Samudra yang menunjam bagian dalam,” jelas Septa dalam dialog Kesiapsiagaan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Ancaman Gempa Bumi Megathrust, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).