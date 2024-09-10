DPR Pertanyakan Efektivitas KPU Gemar Buat Film untuk Sosialisasikan Pilkada

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mempertanyakan efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan kepada pemilih lewat tayangan film. Hal itu disinggung saat jajaran KPU rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI.

"Apa efeknya (pembuatan film) kalau nggak (ada efeknya) ngapain keluarin uang," ujarnya di ruang rapat, Selasa (10/9/2024).

Dia menerangkan KPU telah membuat dua film yang diniatkan untuk mengedukasi para pemilih. Film pertama dengan judul 'Kejarlah Janji' dan selanjutnya 'Tagihlah Janji'.

"Kita gatau apa ada lagi film ketiga keempat atau berikutnya. Harus ada evaluasi dari pembuatan film ini yang dilakukan oleh KPU ," sambungnya.

Selain itu, biaya pembuatan film tersebut juga tak luput dari pertanyaan. Sebab dirinya tak mengetahui secara pasti anggaran yang digunakan KPU dalam pembuatan film itu.

"Ini masuk anggaran mana? coba tolong dibantu dijelaskan nomenklaturnya dimana dan jenis pembiayaan apa," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)