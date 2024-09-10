Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Pertanyakan Efektivitas KPU Gemar Buat Film untuk Sosialisasikan Pilkada

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:16 WIB
DPR Pertanyakan Efektivitas KPU Gemar Buat Film untuk Sosialisasikan Pilkada
DPR RDP dengan KPU
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia mempertanyakan efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mensosialisasikan kepada pemilih lewat tayangan film. Hal itu disinggung saat jajaran KPU rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI.

"Apa efeknya (pembuatan film) kalau nggak (ada efeknya) ngapain keluarin uang," ujarnya di ruang rapat, Selasa (10/9/2024).

Dia menerangkan KPU telah membuat dua film yang diniatkan untuk mengedukasi para pemilih. Film pertama dengan judul 'Kejarlah Janji' dan selanjutnya 'Tagihlah Janji'.

"Kita gatau apa ada lagi film ketiga keempat atau berikutnya. Harus ada evaluasi dari pembuatan film ini yang dilakukan oleh KPU ," sambungnya.

Selain itu, biaya pembuatan film tersebut juga tak luput dari pertanyaan. Sebab dirinya tak mengetahui secara pasti anggaran yang digunakan KPU dalam pembuatan film itu.

"Ini masuk anggaran mana? coba tolong dibantu dijelaskan nomenklaturnya dimana dan jenis pembiayaan apa," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilkada Pilkada 2024 DPR KPU
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189674//dpr-F3XT_large.jpg
Polisi Ciduk Pelaku Perusakan Kebun Teh Pengalengan, DPR: Tangkap Aktor Intelektualnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189666//dpr-rYv8_large.jpg
DPR Dorong Jakarta Jadi Rumah Nyaman untuk Warganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189375//bencana_alam_di_sumatera-2bd5_large.jpeg
DPR Desak Menhut Ungkap 12 Perusahaan Perusak Hutan Penyebab Banjir Besar di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/65/3189086//endipat-Qlgt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188584//dpr_ri-YQAI_large.jpg
Breaking News! RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Jadi Undang-Undang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188112//bencana_alam_di_sumatera-fLzi_large.jpg
Pakar Sebut Illegal Logging Puluhan Tahun Jadi Akar Bencana di Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement