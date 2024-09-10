Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPBD Ungkap 4 Sumber Potensi Gempa yang Bisa Berdampak di Jakarta, dari Sesar hingga Megathrust

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:31 WIB
BPBD Ungkap 4 Sumber Potensi Gempa yang Bisa Berdampak di Jakarta, dari Sesar hingga Megathrust
Illustrasi Gempabumi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkap berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa ada empat sumber potensi gempa yang bisa berdampak di wilayah Jakarta. Sumber gempa tersebut dari Sesar aktif hingga Megathrust.

Ketua Sub Kelompok Pencegahan BPBD DKI Jakarta, Rian Sarsono mengatakan, dari sumber potensi gempa tersebut, hingga saat ini belum ditemukan ada sumber gempa yang berlokasi langsung di Jakarta.

“Dari beberapa diskusi di depan teman-teman dari BMKG dan beberapa pakar untuk Jakarta sendiri sebenarnya ada beberapa potensi ancaman gempa bumi, meskipun mudah-mudahan sampai dengan saat ini mudah-mudahan tidak ada, belum ada sumber gempa yang berlokasi langsung di Jakarta,” ujar Rian dalam dialog Kesiapsiagaan Provinsi DKI Jakarta Terhadap Ancaman Gempa Bumi Megathrust, di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Meski begitu, Rian membeberkan sumber-sumber gempa di sekitar Jakarta yang berpotensi berdampak di wilayah Jakarta. Sumber gempa tersebut diantaranya tiga dari Sesar aktif yakni Sesar Baribis potensi kekuatan Magnitudo (M) 6,5. Kemudian, Sesar Lembang potensi M6,8 dan Sesar Cimandiri potensi M6,7. Selain itu, satu sumber gempa dari subduksi Megathrust di Selat Sunda Banten dengan potensi M8,7.

“Beberapa potensi gempa di sekitar Jakarta yang mungkin bisa berdampak juga di wilayah Jakarta. Di mana pada saat ini kami memetakan gempa berdasar dari Sesar yaitu Sesar Baribis dengan potensi kekuatan M6,5. Kemudian Sesar Lembang dengan potensi M6,8 dan Sesar Cimandiri dengan potensi M6,7. Selanjutnya dari sisi Selatan Jawa itu ada subduksi megathrust Selat Sunda dengan potensi magnitudo M8,7,” bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/340/3190803//gempa-xVjM_large.jpg
Gempa Berkekuatan M4,8 Guncang Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758//hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/340/3190626//gempa_guncang_gunungkidul-N9TV_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Gunungkidul, Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550//hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341//hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement