INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di GBK, Jokowi Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 10 September 2024 |19:45 WIB
Tiba di GBK, Jokowi Nonton Langsung Laga Timnas Indonesia vs Australia 
Jokowi tiba di GBK (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menonton langsung laga Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (10/9/2024).

Pantauan di lokasi, Jokowi tiba sekitar pukul 19.28 WIB, Jokowi nampak mengenakan jaket berwarna biru celana panjang hitam. Jokowi nonton bersama sang cucu Jan Ethes dan La Lembah Manah.

Ketibaan Jokowi tersebut disambut oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri BUMN sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

