Jokowi Salami Martin Paes Usai Timnas Indonesia Tahan Imbang Australia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung turun ke lapangan usai menonton laga Timnas Indonesia yang berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024). Jokowi nampak ditemani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Ketiganya terlihat langsung menyalami kiper Timnas Indonesia Maarten Paes, yang tampil ciamik pada matchday kedua Grup C Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Senyum sumringah pun tergambar di wajah Jokowi dan Erick Thohir saat menyambut Maarten Paes. Salaman hangat juga terlihat saat mereka berjabat tangan.

Tampak Jokowi sedikit berbincang dengan Maarten Paes walaupun tidak nampak jelas apa yang diucapkan. Erick Thohir juga menyambut obrolan, sambil sedikit tertawa, sementara ekspresi Maarten Paes tidak terlihat karena membelakangi.