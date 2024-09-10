JAKARTA - Tim Nasional Indonesia dapat satu poin usai menahan imbang Australia dalam matchday babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024). Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun bersyukur atas raihan timnas tersebut.
"Ya patut kita syukuri alhmdulillah kita dapat 1 poin lagi setelah kemarin dengan Arab Saudi dapat satu poin ini juga Australia dapat satu poin lagi," kata Jokowi di GBK, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Menurut Jokowi, Timnas Indonesia butuh tambahan poin banyak agar menjaga asa peluang untuk lolos ke babak selanjutnya.
"Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Kita harapkan dengan tabungan satu poin satu poin mungkin nanti bisa tiga poin. Ini yang kita harapkan," kata Jokowi.
Jokowi pun merasa puas dengan permainan pemain timnas. Dirinya memuji secara khusus aksi kiper timnas Maarten Paes pada laga tersebut. "Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain terutama kiper," ungkapnya.