Erick Thohir Sudah Prediksi Aksi Heroik Maarten Paes untuk Timnas Indonesia

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengaku sudah memprediksi bahwa Maarten Paes akan melakukan sejumlah aksi heroik, untuk menjaga gawang Timnas Indonesia. Apalagi saat berhadapan dengan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (10/9/2024).

"Ya sudah diprediksi," kata Erick Thohir usai menonton langsung pertandingan Indonesia lawan Australia dalam Kualifkasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Erick mengatakan bahwa serangkaian penyelematan yang dilakukan Maarten Paes tidak terlepas dari stamina dan fisik yang mumpuni. Dia kemudian berkelakar bahwa tinggi badan sang kiper sama seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Meskipun Maarten Paes tampil memukau, Erick Thohir menegaskan bahwa pertandingan malam ini bukan milik perorangan. Hasil imbang hingga pertandingan usai, kata Erick, merupakan kerja keras dan usaha Timnas Indonesia dalam menyerang dan bertahan.

"(Maarten Paes) ini tingginya sama dengan Pak Menpora, jadi kalau kipernya, ya saya rasa kembali, tapi begini ini bukan permainan individu," katanya.